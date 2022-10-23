ولي العهد السعودي يطلق مبادرة لسلاسل التوريد العالمية

2022/10/23 | 18:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الأحد، مبادرة لسلاسل الإمداد العالمية، مستهدفا جذب 40 مليار ريال سعودي (10.64 مليار دولار) من "الاستثمارات النوعية والصناعية والخدمية في سلاسل التوريد العالمية" إلى المملكة خلال السنتين الأوليين من إطلاق المبادرة.

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