2022/10/23 | 18:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الساعدي يصادق على منح القدم للضباط والموظفين 6 أشهر المركز الخبري الوطني.

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