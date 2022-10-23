2022/10/23 | 18:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني تغلب منتخب السعودية على مقدونيا الشمالية بهدف نظيف، في مباراة جمعتهما في مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لنهائيات كأس العالم “قطر 2022”.وسجل صالح الشهري هدف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استعدادات مونديال 2022..



السعودية تهزم مقدونيا الشمالية المركز الخبري الوطني.

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