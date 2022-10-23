2022/10/23 | 18:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UJog5ZMTO1A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل يكمل السوداني الكابينة الوزارية بالموعد المحدد؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل يكمل السوداني الكابينة الوزارية بالموعد المحدد؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).