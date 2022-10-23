وزير المالية وكالة تصدر توجيهات حول عمل المصارف الحكومية

2022/10/23 | 18:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أكدت وزير المالية وكالة هيام نعمت محمود، اليوم الأحد، أهمية تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسات المصرفية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية إن "وزير المالية وكالة هيام نعمت محمود، ترأست بمقر الوزارة ، اجتماعا موسعا ضم المدراء العامين للمصارف الحكومية العراقية، بشأن اليات عمل المصارف والمعوقات التي تواجهها".

وذكرت وزير المالية أنه "شهد القطاع المصرفي مجموعة من التحديات والمتغيرات والظروف الاستثنائية ومن أهمها جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على العالم اجمع وما رافق ذلك من انكماش اقتصادي وخاصة في الدول المصدرة للنفط"، مضيفةً أنه "بالرغم من ذلك استطاع القطاع المصرفي الحكومي الالتزام بتوفير متطلبات دعم الاقتصاد الوطني وتجنيبه الاثار السلبية للتداعيات الاقتصادية والصراعات الدولية".

وشددت على "اهمية تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسات المصرفية، والتفاهم على استراتيجية مشتركة، لتحسين القطاع المصرفي العراقي وتطويره، وتعزيز دوره في الساحة المصرفية المحلية والدولية".

وأشارت، الى "ضرورة تعزيز دور المصارف العراقية من خلال وضع آليات تنفيذية وخطط عمل شاملة، تصبُّ في خدمة الأهداف الاستراتيجية للقطاع المصرفي التي تتمحور باتجاه استقرار وتوازن الاقتصاد المحلي".

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