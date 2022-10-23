موديز تخفض تصنيف بريطانيا.. تقلبات شديدة ورؤية سلبية

2022/10/23 | 18:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

خفضت وكالة التصنيف التوقعات الاقتصادية البريطانية إلى "سلبية" وتقول وكالة موديز إن خفض التصنيف من "مستقر" كان مدفوعاً بعدم الاستقرار السياسي والتضخم المرتفع.

وقالت وكالة موديز إن التغيير في التوقعات كان مدفوعًا بـ "عدم القدرة على التنبؤ المتزايد في صنع السياسة وسط توقعات النمو الأضعف والتضخم المرتفع" و "المخاطر على القدرة على تحمل ديون المملكة المتحدة من الاقتراض المرتفع المحتمل وخطر الضعف المستمر في مصداقية السياسة".

يؤثر التصنيف على تكلفة اقتراض الحكومات للمال في الأسواق المالية الدولية، وفقًا للوكالة ، فإن فترة التوقعات "تستمر عادةً من 12 إلى 18 شهرًا".

ومع ذلك ، في حين تم تصنيف التوقعات الاقتصادية للمملكة المتحدة على أنها "سلبية" ، ظل تصنيف موديز الائتماني للمملكة المتحدة دون تغيير عند Aa3.

وقالت الوكالة إن هذا التصنيف يعكس المرونة الاقتصادية للمملكة المتحدة "على الرغم من ضعف القدرة على التنبؤ بالسياسة المالية في السنوات الأخيرة".

ومضة ضوء

وأضافت: "لا يزال الإطار المؤسسي الطويل الأمد للبلاد قوياً وسيستمر في دعم قدرة المملكة المتحدة على الاستجابة للصدمات ، كما رأينا خلال الوباء.

علاوة على ذلك ، فإن هيكل ديون الحكومة البريطانية ، بمتوسط ​​استحقاق طويل للغاية يبلغ حوالي 15 عامًا، بالإضافة إلى قاعدة عميقة من المستثمرين المحليين تضيف درجة من المرونة إلى ملف الائتمان في مواجهة الصدمات.

"بقيت سقوف بلد العملة المحلية والأجنبية في المملكة المتحدة دون تغيير عند Aaa..الفجوة الثلاثية بين سقف العملة المحلية والتصنيف السيادي مدفوعة ببصمة الحكومة الصغيرة نسبيًا في الاقتصاد ، ومركز المدفوعات الخارجية القوي إلى حد ما والاقتصاد المتنوع ".

فعل ما هو ضروري

تعهد المستشار ، جيريمي هانت ، بفعل "كل ما هو ضروري" لخفض الديون الحكومية بعد أن كشفت الأرقام الرسمية أن الاقتراض تضخم إلى 20 مليار جنيه استرليني في سبتمبر.

أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) أن قفزة في الفائدة على الديون زادت الاقتراض بما يتجاوز توقعات الاقتصاديين ، مما كشف التحدي الذي يواجه المستشارة ورئيس الوزراء الجديد قبل الحدث المالي في نهاية هذا الشهر.

قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن القراءة الأخيرة للاقتراض ، باستثناء البنوك المملوكة للدولة ، كانت ثاني أعلى قراءة على الإطلاق في سبتمبر ، ولم يتم تجاوزها إلا خلال ذروة جائحة Covid-19.

تجاوز الاقتراض في سبتمبر توقعات الاقتصاديين ، الذين توقعوا 17 مليار جنيه إسترليني للشهر ، وكان أعلى بكثير من 14.8 مليار جنيه إسترليني التي قدّرها مكتب مسؤولية الميزانية (OBR) في مارس.

قال هانت: "المالية العامة القوية هي أساس الاقتصاد القوي، من أجل استقرار الأسواق ، كنت واضحًا أن حماية مواردنا المالية العامة تعني اتخاذ قرارات صعبة تنتظرنا.

سقطة كوارتنج

"سنفعل كل ما هو ضروري لخفض الديون على المدى المتوسط ​​ولضمان إنفاق أموال دافعي الضرائب بشكل جيد ، ووضع المالية العامة على مسار مستدام بينما ننمي الاقتصاد."

قام المستشار المعين مؤخرًا بإلغاء عدد من السياسات المالية الرئيسية التي أعلن عنها الشهر الماضي سلفه كواسي كوارتنج ، بما في ذلك خطط لإلغاء الزيادة في ضريبة الشركات إلى 25٪.

كشفت أحدث بيانات ONS أن زيادة الاقتراض كانت مدفوعة بمدفوعات فوائد الديون البالغة 7.7 مليار جنيه إسترليني للشهر ، مما يعكس زيادة قدرها 2.5 مليار جنيه إسترليني مقارنة بالشهر نفسه في عام 2021.

كان أعلى رقم في سبتمبر منذ أن بدأت السجلات في عام 1997، وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن مدفوعات فوائد الديون المرتفعة بشكل ملحوظ المرتبطة بالتضخم في مؤشر أسعار التجزئة (RPI) هي التي أدت إلى الزيادة.

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