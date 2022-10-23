المرور: غرامة 100 ألف دينار بحق المركبات الرياضية ذات الأصوات العالية

2022/10/23 | 18:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، عن فرض غرامة 100 ألف دينار على المركبات الرياضية ذات الاصوات العالية.وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية العميد زياد القيسي، في حديث للأعلام الرسمي وتابعته (بغداد اليوم)، ان "قانون المرور ينص على عدم التسابق في الشوارع العامة والخطوط السريعة"، مبينا أن "دوريات المرور متواجدة في الشوارع والخطوط السريعة لمراقبة ومحاسبة المخالفين".واضاف أنه "سيتم حجز المركبات التي يصدر منها صوت مضخم بالعادم، وتغريم المخالف وفق القانون المروري بمبلغ 100 الف دينار، فضلا عن اجباره على رفع العادم (الصالنصة)".ولفت الى أن "المركبات الرياضية يكون الصوت فيها من اصل التصنيع"، مشددا على "التزام تلك المركبات بالسرعة خاصة في الاماكن ذات الكثافة السكانية لمنع اصدار الضوضاء وازعاج المواطنين".

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