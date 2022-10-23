رئيس جهاز مكافحة الإرهاب يصادق على منح القدم للضباط والمنتسبين

2022/10/23 | 18:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

صادق رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، عبد الوهاب الساعدي، اليوم الاحد، على منح القدم للضباط والمنتسبين.

وذكر الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيسه عبد الوهاب الساعدي صادق على منح القدم للضُباط و الموظفين بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المُسلحة واستنادًا إلى صلاحياته المُخولة".

وبين أنه "يترتب على هذا قدم لمُدة (٦) أشهُر لكافة الضُباط والموظفين".

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