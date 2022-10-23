استيرادات العراق من ايران تتجاوز 3 مليارات دولار خلال ستة اشهر

2022/10/23 | 18:49 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتداولت إيران 60.87 مليون طن من البضائع بقيمة 31.9 مليار دولار مع الدول المطلة على الخليج.

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