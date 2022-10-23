عبد الوهاب الساعدي يصادق على منح القدم للضُباط و الموظفين

2022/10/23 | 18:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صادق رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب الفريق الأول الرُكن عبد الوهاب الساعدي، اليوم الاحد، على منح القدم للضُباط والموظفين.

وقال الجهاز في بيان صحفي “ رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب الفريق الأول الرُكن عبد الوهاب الساعدي يُصادق على منح القدم للضُباط و الموظفين بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المُسلحة واستنادًا إلى صلاحياته المُخولة”.

واضاف “يترتب على هذا قدم لمُدة (٦) أشهُر لكافة الضُباط والموظفين”.

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