2022/10/23 | 18:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الاحد، بياناً حول مزاعم اختراق للبريد الالتروني لإحدى الشركات التابعة لها .

وقالت المنظمة في البيان، أن “المحتوى المنشور في مواقع التواصل حول اختراق خادم البريد الإلكتروني لشركة إنتاج الطاقة الذرية وتطويرها، تم إنشاؤه بهدف لفت انتباه الجمهور والدعاية الاعلامية”.

واضاف البيان: “وفقاً للتقرير الوارد من وحدة تكنولوجيا المعلومات في الشركة الأم المتخصصة لانتاج وتطوير الطاقة الذرية، أدى الوصول غير المصرح به من بلد أجنبي معين إلى نظام البريد الإلكتروني لهذه الشركة إلى نشر محتوى بعض رسائل البريد الإلكتروني في الفضاء الإلكتروني”.

وتابع: “بعد ذلك، قامت وحدة تكنولوجيا المعلومات في شركة إنتاج وتطوير الطاقة الذرية، بناء على الترتيبات المخططة وفي أقصر وقت ممكن مع اتخاذ الإجراءات اللازمة والوقائية، بدراسة الموضوع من مختلف الأبعاد وتقديم تقريرها الأولي إلى المسؤولين في منظمة الطاقة الذرية”.

واشار البيان ان “محتوى رسائل البريد الإلكتروني للمستخدمين يحتوي على رسائل تقنية وتبادلات يومية روتينية، ومن الواضح أن الغرض من مثل هذه الجهود غير المشروعة التي تتم بدافع اليأس من أجل لفت انتباه الجمهور هي الدعاية الاعلامية والحرب النفسية ولا قيمة لها”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اختراق إلكتروني لوكالة الطاقة الذرية الإيرانية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اختراق إلكتروني لوكالة الطاقة الذرية الإيرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).