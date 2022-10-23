2022/10/23 | 18:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احمد الابيض يرسل تحذيرا عاجلا إلى شيعة العراق !

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احمد الابيض يرسل تحذيرا عاجلا إلى شيعة العراق !) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احمد الابيض يرسل تحذيرا عاجلا إلى شيعة العراق !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).