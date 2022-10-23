2022/10/23 | 19:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: كشف النائب محمد الخفاجي، الاحد 10/23/2022، عن سوء تنفيذ المجمعات السكنية...

ظهرت المقالة المجمعات السكنية في كربلاء..



سوء تنفيذ وإستهانة بأرواح المواطنين أولاً على المسلة.

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