هل يستغل العراق ثروة المعادن بدل النفط ؟

2022/10/23 | 19:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: يمتلك العراق العديد من الثروات المعدنية غير النفط، لكن بسبب الوضع...

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