لاعبون يغيبون عن مونديال قطر بسبب الإصابة.. وغوارديولا يوجه نصيحة لتجنبها

2022/10/23 | 19:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حرمت الإصابة عددًا من اللاعبين من الالتحاق بصفوف منتخباتهم الوطنية، في نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في قطر، بين شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول المقبلين.

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