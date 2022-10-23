القبض على متهمين اثنين بحوزتهما ٢ كغم من الكرستال في ميسان

2022/10/23 | 19:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات، اليوم الاحد، القبض على متهمين اثنين بحوزتهما ٢ كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة في ميسان.

وقالت المديرية في بيان صحفي “بعملية أمنية نوعية من خلال الحصول على معلومات استخبارية، ألقت مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات القبض على متهمين اثنين في ميسان ضبطت بحوزتهما 2 كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة مع سلاح ناري وأدوات تعاطي مختلفة الأنواع”.

واضافت “تمت إحالتهما إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية 28 مخدرات لينالا جزاءهما العادل”.

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