مستشار حكومي: السوداني أمام تحديين محوريين

2022/10/23 | 19:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد المستشار الاقتصادي والمالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الاحد، ان محمد شياع السوداني المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة امام تحديين محوريين.وقال صالح، في تصريح صحفي، “في تقديري أن التحدي الرئيسي والملح الذي ستواجهه الحكومة الجديدة يتمثل بقضيتين محوريتين من التحديات، الأولى: التصدي لمشكلات نقص المياه ولا سيما الموارد المائية المتعلقة بالإرواء الزراعي بسبب نقص واردات المياه من دول الجوار، وارتفاع مستويات التصحر والهجرة من الأرياف إلى المدن”.واضاف، أن “ذلك الأمر الذي زاد من مشكلات الفقر التي تتراوح بين (٢٣-٢٥)%، وهو ما يتطلب استقرارا زراعيا عاليا، يفرض البدء بدبلوماسية مياه عالية مع دول الجوار، وأقصد بلدان المنبع”.فيما يتمثل التحدي الثاني، بحسب صالح، بـ”تفاقم مستوى البطالة واعتماد استراتيجية تشغيل متماسكة، من خلال إيجاد فرص عمل مضمونة ومواجهة معدلات البطالة التي يقدر حدها الأدنى الإجمالي بنحو ١٦% من إجمالي السكان الناشطين اقتصاديا (ممن هم في سن العمل والقادرين عليه والراغبين فيه)”.واوضح “إذ يقدر عددهم بنحو ١٤ مليون شخص، بمن فيهم العاملون في القطاع الحكومي، في وقت تتلقى سوق العمل طلبات تشغيل سنوية لا تقل عن ٤٥٠ ألف عامل، ما يقتضي الأخذ بالسياسات الاقتصادية التي تنشط عمل القطاع الخاص من خلال إشاعة التمويل الميسر بما يحقق فرص عمل متساوية للجميع”.

التالي

منذ 30 دقيقة

التنسيقي يجتمع بمكتب العامري لبحث مجريات تشكيل الحكومة

منذ ساعتين

القانون: كتل سياسية تعطل إكمال الكابينة الحكومية

منذ ساعتين

السوداني: أولويات عملنا هو تشكيل حكومة قويّة قادرة على مواجهة التحديات

منذ 3 ساعات

تركيا توجه دعوة الى العراق بشان الربط السككي بين البلدين

منذ 3 ساعات

الدفاع النيابية تقرر استضافة طيف سامي والفريق البياتي لمناقشة ملف عودة المفسوخة عقودهم

منذ 5 ساعات

مكتب السوداني: سنعلن عن مرشحي الكابينة الوزارية بعد انتهاء المباحثات مع الكتل السياسية

منذ 6 ساعات

المندلاوي: الدورة النيابية الحالية ستركز على إقرار التشريعات التي تخدم المواطن وتحارب الفساد

منذ 6 ساعات

خوشناو: لا وجود لحوارات مباشرة بين الاتحاد والديمقراطي

منذ 7 ساعات

السيادة مخاطباً العزم: نهيب بأن يكون هناك تمثيل لنينوى في استحقاقكم الوزاري

منذ 9 ساعات

الاتحاد الكردستاني: يجب تشكيل حكومة فاعلة تخدم المواطنين وتطلعاتهم

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار حكومي: السوداني أمام تحديين محوريين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار حكومي: السوداني أمام تحديين محوريين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).