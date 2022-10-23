المرور: غرامة 100 الف دينار على السيارات ذات الاصوات العالية

2022/10/23 | 19:45 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قانون المرور ينص على عدم التسابق في الشوارع العامة والخطوط السريعة.

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