2022/10/23 | 19:45 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من الواقع | أبو علي تقدم لام أحمد للزواج منها... وكل الدار وافق... وطلبت تشوف العريس أول#علي_عذاب) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من الواقع | أبو علي تقدم لام أحمد للزواج منها... وكل الدار وافق... وطلبت تشوف العريس أول#علي_عذاب) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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