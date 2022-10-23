مخاطبة نيابية لحسم رواتب وتعيينات 14 فئة

2022/10/23 | 19:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه عدد من النواب، اليوم الاحد، مخاطبة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لحسم رواتب وتعيينات 14 فئة.

وذكرت وثيقة موقعة من عدد من النواب وموجهة الى الامانة العامة حصلت عليها (بغداد اليوم)، انه "نظر لانتهاء السنة المالية يرجى ايجاد الحلول المالية لتلك الفئات وحسم ملف رواتبهم".

ادناه نص الوثيقة:

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