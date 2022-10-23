الاعرجي يعلق بشأن انباء ترشيحه لوزارة الداخلية

2022/10/23 | 19:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق مستشار الأمن القومي، قاسم الاعرجي، اليوم الاحد، على انباء ترشيحه لوزارة الداخلية.

وذكر المكتب الإعلامي للاعرجي في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "لم يصدر أي خبر حول سحب ترشيح الأعرجي لمنصب وزارة الداخلية من عدمه، لكون الأعرجي لم يكن مرشحاً لهذا المنصب".

ونوه المكتب، إلى أن "كل ماينشر على المواقع والصفحات الإخبارية بهذا الصدد لاعلاقة له بالمكتب الإعلامي، وهي أخبار غير رسمية وعارية عن الصحة".

ودعا إلى "أخذ المعلومات من المكتب الإعلامي وصفحاته الرسمية المعتمدة حصرا".

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