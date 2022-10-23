بيان من الزراعة النيابية بشأن

2022/10/23 | 19:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

توعد رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية ثائر مخيف الكتاب الجبوري، الاحد، بالكشف عن جميع المتورطين باستيراد الاسمدة الزراعية المشعة، مبينا ان اللجنة ناقشت الملف وكيفية معالجته مع الجهات المختصة.

وقال الجبوري في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "لجنة الزراعة والمياه والاهوار عقدت اجتماعا مشتركا مع اللجان النيابية ( الصحة والبيئة والاستثمار و الاقتصاد ) برئاسة النائب ثائر مخيف الجبوري وبحضور أعضاء اللجان النيابية اليوم الأحد لمناقشة ملف الاسمدة الزراعية الحاوية على عناصر مشعة".

واضاف انه "جرى خلال الاجتماع الذي عقد في القاعة الدستورية بمبنى المجلس وبحضور ممثلين عن وزارات (البيئة والزراعة والصناعة) مناقشة ملف الاسمدة الزراعية المشعة التي اثيرت في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والوقوف عن صحتها من عدمه".

وأوضح الجبوري بحسب البيان ان "هذا الملف لا يقل خطورة عن الإرهاب بل هو أخطر كونه يمس حياة المواطنين"، مؤكدا "حرص مجلس النواب على الوقوف على الحقائق ومحاسبة المقصرين ان ثبت صحته"، منوها الى ان " الفساد عاث في مفاصل الدولة ومؤسساتها ونخرها والعراق وشعبه لا يتحمل المزيد من المصائب"

واشار الى ان "عدم اتجاه وزارة الزراعة للمناقصات الدولية لشراء الاسمدة و وفقا لاسعار البورصة العالمية اذا لم يتوفر المنتج المحلي منها" ، مؤكدا على ان "اللجنة لن تمرر هذا الملف بدون معرفة تفاصيله وإظهار الحقائق ومحاسبة المسؤولين عنه ان ثبت صحته".

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