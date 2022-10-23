2022/10/23 | 20:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني عقدت قوى الإطار التنسيقي، اليوم الاحد ،اجتماعاً بمنزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، لبحث مجريات تشكيل الحكومة المقبلة.وكان مكتب رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، أكد استمراره في المباحثات مع الكتل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص منزل العامري يستضيف اجتماعاً للاطار التنسيقي لبحث مجريات تشكيل الحكومة المركز الخبري الوطني.

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