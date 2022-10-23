إحراق مبنى حكومي وسط احتجاجات على تصاعد العنف القبلي بالنيل الأزرق

2022/10/23 | 20:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجمع آلاف المحتجين السودانيين، الأحد، أمام مقر الحكومة الاقليمية بعاصمة ولاية النيل الأزرق (جنوب) وأضرموا فيه النيران اعتراضا على تصاعد العنف القبلي مؤخرا والذي أوقع قرابة 200 قتيل، بحسب ما أفاد شهود عيان.

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