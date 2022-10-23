2022/10/23 | 20:23 - المصدر: قناة التغيير

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رئيس مجلس الوزراء المكلف السيد محمد شياع السوداني يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي في العراق ورئيس البعثة الاستشارية الأوروبية #قناة_التغيير_الفضائية pic.twitter.com/KPoWel9t3p

— قناة التغيير الفضائية (@AlTaghierTV) October 23, 2022

رئيس مجلس الوزراء المكلف السيد محمد شياع السوداني يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي في العراق ورئيس البعثة الاستشارية الأوروبية

استقبل رئيس مجلس الوزراء المكلف السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق السيد فيلية فاريولا، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية السيد أندرياس فيباري والوفد المرافق.

اللقاء تناول تعزيز العلاقات بين العراق والاتحاد الأوروبي بما يحقق طموحات ومصالح العراق ودول الاتحاد الاوربي.

السيد السوداني اكد خلال اللقاء بان أولويات عمله هو تشكيل حكومة قويّة قادرة على مواجهة التحديات واهمها الاقتصادية ومعالجة الفقر والبطالة وسوء الخدمات والفساد.

معربا عن تطلع العراق الى تعزيز علاقاته مع دول العالم بما يحفظ ويحقق مصالح العراق وشعبه.

الوفد الأوروبي من جانبه اكد استمرار تقديم دعم الإتحاد لسيادة العراق ووحدة أراضيه، وأهمية تقوية الديمقراطية الناشئة في العراق.كما أشار الوفد للسوداني الى دعم الاتحاد الاوربي للاستثمار في العراق والعمل على توسعيه.

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