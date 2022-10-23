تخصيص أرض لإنشاء متحف بمواصفات عالمية في بغداد

2022/10/23 | 20:25 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيجاد تصاميم جديدة تليق بالحضارة العراقية.

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