الاطار يهدد القوى الأخرى بتمرير الكابينة بغيابهم في حال استمرار الخلافات

2022/10/23 | 20:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأكد عضو تيار الحكمة فهد الجبوري، اليوم الاحد، عزم الإطار التنسيقي استخدام الفيتو ضد اي مرشح متورط بفضيحة فساد سابقة، مبينا ان الاطار سيتخذ خطوة جادة لتمرير الحكومة في حال تعذر التوافق.وقال الجبوري لـ(بغداد اليوم)، إن "الاطار التنسيقي لن يؤجل تشكيل بسبب الخلاف السياسي كونه يمتلك نصاب البرلمان وهو النصف +1 وقادر على المضي بتشكيل الحكومة في حال عدم توافق الكتل الاخرى".وأضاف، أن "السوداني لم يقبل اي وزير لديه شبهة فساد واحدة او عليه استقدام لأجل النزاهة".وتابع الجبوري، انه "لاتوجد خلافات داخل الإطار التنسقي بشأن المناصب الوزارية وهذا الأمر سيؤدي الى الإسراع بحسم ملف تشكيل الحكومة".وكان عضو تيار الحكمة فادي الشمري قد اعلن الخميس الماضي، تخويل الاطار التنسيقي رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني بتشكيل وزارته واختيار كابينته الوزارية السياسية وفق معايير ومواصفات صارمة مع الحفاظ على الاوزان.

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