النقل تعلن تثبيت 800 عقد في الخطوط الجوية العراقية

2022/10/23 | 20:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادأعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، تثبيت 800 من موظفي العقود في الخطوط الجوية العراقية على الملاك الدائم.وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة حسين جليل الربيعي في حديث للإعلام الرسمي وتابعته (بغداد اليوم)، ان "اصحاب العقود في شركة الخطوط الجوية العراقية من خدمة سنتين واكثر تظاهروا اليوم للمطالبة بتثبيتهم"، مبينا أن "اجراءات محضر تثبيتهم كاملة".وأضاف أن "مدير عام الشركة شكل لجنة لتدقيق اسمائهم ووقع امر تثبيتهم على الملاك الدائم في الخطوط الجوية العراقية"، مشيرا الى ان "عددهم يبلع 800 موظف جميعهم من حملة شهادات البكالوريوس".

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