2022/10/23 | 20:38 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق.. الأعرجي ينفي سحب ترشيحه لمنصب وزير الداخلية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/23 | 20:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. الأعرجي ينفي سحب ترشيحه لمنصب وزير الداخلية) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. الأعرجي ينفي سحب ترشيحه لمنصب وزير الداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).