2022/10/23 | 20:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pKLNe-YOehM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراق يترقب موعد إعلان التشكيلة الوزارية | الحصاد الإخباري) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العراق يترقب موعد إعلان التشكيلة الوزارية | الحصاد الإخباري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).