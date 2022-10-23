2022/10/23 | 20:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زعم وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويغو، أن أوكرانيا تعتزم استخدام "القنبلة القذرة" بمساعدة غربية، فيما نفت كييف صحة ما طرحته موسكو، قائلة إنها "أكاذيب سخيفة بقدر ما هي خطيرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد مزاعم روسية عن خطط أوكرانيا لاستخدامها.. ما هي القنبلة القذرة؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد مزاعم روسية عن خطط أوكرانيا لاستخدامها.. ما هي القنبلة القذرة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).