المدينة الرياضية: ملاعب خليجي 25 ستجهز قبل أسبوعين من مارثون الانطلاق

2022/10/23 | 20:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت إدارة المدينة الرياضية في البصرة، اليوم الأحد، عن استعداداتها العالية لإجراء قرعة خليجي 25 بمشاركة أساطير ونجوم عرب، فيما أشارت الى أن شركات كبرى ستشارك بإفتتاح بطولة خليجي 25.وقال مدير المدينة الرياضية في البصرة لطفي عبود للوكالة الرسمية، إن “قرعة بطولة خليجي 25 ستقام يوم الثلاثاء المقبل، بفندق ميلينيوم في البصرة بحضور الإعلام الإقليمي والخليجي”، مبينا ان “الحكومة المحلية في البصرة ساهمت بإعداد حفل بمستوى عال بمشاركة الرياضيين وأساطير كرة القدم اللذين شاركوا في بطولات الخليج السابقة بالإضافة إلى نجمين عربيين من كل منتخب من المنتخبات المشاركة “.وأضاف عبود، أن “عدة اجتماعات فنية موسعة أقيمت للجان المنظمة لبطولة خليجي 25 لمتابعة الأعمال التطويرية والتأهيلية للملاعب التي ستقام عليها البطولة وهي ملعب البصرة الدولي وملعب الميناء وملعب الفيحاء وملعب النادي البحري المخصص لتدريب الحكام إضافة إلى ملاعب التدريب الأربعة بالمدينة الرياضية التي ستقام عليها تمارين المنتخبات”.وبين أن “اللجنة الفنية زارت صباح اليوم ملعب البصرة الدولي واستطلعت مدى التقدم بالأعمال”، موضحا أن “بطولة خليجي 25 هي بطولة تقنيات عالية وبطولة تواكب آخر تطورات منظومات كرة القدم العالمية”.وأكد “أننا سنعلن جاهزية ملاعبنا كافة قبل انطلاق البطولة بأسبوعين ليكون للجنة المنظمة الوقت الكافي لتهيئة الأمور اللوجستية”، موضحاً أن “هناك شركات كبرى ستسهم في افتتاح البطولة”.

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