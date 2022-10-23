مكتبه: الأعرجي لم يكن مرشحاً لمنصب وزير الداخلية وسحب ترشيحه لم يصدر عنه

2022/10/23 | 20:49 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المكتب الإعلامي لمستشار “الأمن القومي” قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، إنه لم يصدر عنه خبر سحب ترشيح الأعرجي لمنصب وزارة الداخلية من عدمه.

وذكر المكتب في بيان، أن “الأعرجي لم يكن مرشحاً لهذا المنصب، ولا علاقة للمكتب بما ينشر”.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت كتلة “الفتح” التي يقودها هادي العامري، عن سحب ترشيح قاسم الأعرجي لمنصب وزير الداخلية في حكومة محمد شياع السوداني، التي تواجه عقبات للمضي بعرض التشكيلة الوزارية على البرلمان العراقي.

والأعرجي مستشار للأمن الوطني العراقي، ويعد من القيادات في كتلة بدر والمقربين من هادي العامري.

وقال قيادي في “الفتح”، إن “سحب ترشيح الأعرجي يأتي بسبب تجاوز بعض قوى الإطار التنسيقي على الاستحقاق السياسي، والاتفاقات السابقة”.

وأضاف أن “بدر، أبلغت قادة الإطار التنسيقي بصورة غير مباشرة بعدم المشاركة في حكومة المكلف محمد شياع السوداني واللجوء إلى المعارضة السياسية في حال لم تلتزم الكتل السياسية بالاستحقاق السياسي”.

ولفت إلى أن قيادة بدر “سجلت تحفظاً واعتراضاً على بعض مرشحي حكومة السوداني، حيث اعتبرتهم غير أكفاء وليسوا قادرين على إدارة وزارة”.

وكشف قيادي في الإطار التنسيقي، في وقت سابق عن خلافات واسعة داخل قوى الإطار حيال منصب وزارة الداخلية في الكابينة الوزارية الجديد برئاسة محمد السوداني، مشيراً إلى أن “المنافسة محتدمة بين مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ومستشار وزارة الداخلية اللواء مهدي الفكيكي”.

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