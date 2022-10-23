ساوثهامبتون يوقف انتصارات آرسنال

2022/10/23 | 20:49 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهدر فريق آرسنال نقطتين ثمينتين في صراعه على التتويج بلقب الدوري، بتعادله أمام مضيفه ساوثهامبتون 1/1، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز أستون فيلا على برينتفورد 4 – صفر، وفولهام على ليدز يونايتد 3 – 2، وليستر سيتي على وولفرهامبتون 4 – صفر، وتقدم آرسنال بهدف سجله جرانيت تشاكا في الدقيقة 11، وتعادل ساوثهامبتون بهدف سجله ستيوارت أرمسترونج في الدقيقة 65، ليحرم منافسه من الفوز الخامس على التوالي.

ورفع آرسنال رصيده إلى 28 نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع ساوثهامبتون رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس عشر.

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