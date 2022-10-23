مصرف لبنان يوقف شراء الدولار عبر

2022/10/23 | 21:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنك المركزي اللبناني، الأحد، أنه سيوقف شراء الدولار عبر منصته الخاصة (صيرفة) اعتبارا من الثلاثاء، وحتى إشعار آخر.

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