2022/10/23 | 21:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: تقيم المستشارية الثقافية الإيرانية في العراق بالتعاون مع جامعات الجمهورية الإسلامية...

ظهرت المقالة المستشارية الإيرانية في العراق تبدأ ندوات تعريفية بالجامعات الإيرانية أولاً على المسلة.

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