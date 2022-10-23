2022/10/23 | 21:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توقع تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، اليوم الأحد، موعد التصويت على الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، فيما أشار إلى حسم بعض الوزارات السيادية.وذكر عباس غدير عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة في تصريح تابعته ايرث نيوز، ان “المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني يريد النجاح وغير متسرع في عرض كابينته الوزارية”، مبيناً […]

ظهرت المقالة تيار الحكيم يطلق توقعاته بشأن إعلان الحكومة الجديدة..



ماذا عن الوزارات؟ أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تيار الحكيم يطلق توقعاته بشأن إعلان الحكومة الجديدة.. ماذا عن الوزارات؟) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تيار الحكيم يطلق توقعاته بشأن إعلان الحكومة الجديدة.. ماذا عن الوزارات؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).