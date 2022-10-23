2022/10/23 | 21:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، اليوم الاحد، عن خارطة الخلافات في أروقة القوى السياسية بشأن الوزارات، مؤكدا ان الخلافات موجودة في جميع القوى الكردية والسنية والاطار التنسيقي ايضًا.

وقال كريم وقال كريم في حديث لـ (بغداد اليوم) ان "الصراع الكردي بشأن الحقائب يتمحور حول وزارة البيئة حيث يطالب الاتحاد الوطني الحصول عليها بالإضافة الى وزارة العدل في وقت يصر الديمقراطي الحصول على ثلاث وزارات وهي الخارجية والاعمار والاسكان فضلا عن البيئة ".

واضاف ان "الاتحاد حسم موقفه بترشيح القيادي فيه خالد شواني لوزارة العدل"، مؤكدا ان "حسم اختيار المرشحين يعود لرئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني".

واشار الى ان "المكون الشيعي هو ايضا يعاني من ازمة في توزيع الوزارات حيث يشهد الاطار خلافا حول نقاط وتوزيع وزارات المالية والداخلية والنفط في وقت يستمر الخلاف السني حول رئاسة البرلمان والوزارات البقية الخاص بالمكون".

وتأتي هذه المعلومات خلافا لما يؤكده الاطار التنسيقي بعدم وجود خلافات بين قواه بشأن تقاسم الوزارات، وتخويل السوداني باختيار الاسماء، واقتصار الخلافات على القوى الاخرى السنية والكردية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خارطة بالخلافات القائمة بين القوى السياسية.. وأهم الوزارات المختلف عليها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خارطة بالخلافات القائمة بين القوى السياسية.. وأهم الوزارات المختلف عليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).