ليفاندوفسكي يقود برشلونة أمام بيلباو

2022/10/23 | 21:23 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة أتلتيك بيلباو، مساء اليوم الأحد، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، بالجولة 11 لمسابقة الليجا.

وضم تشكيل برشلونة، أليخاندرو بالدي في مركز الظهير الأيسر، بينما تواجد إريك جارسيا وجوليس كوندي في قلب الدفاع.

وفيما يلي تشكيل برشلونة:

"تير شتيجن - بالدي - كوندي - جارسيا - روبرتو - بوسكيتس - جافي - بيدري - دي يونج - ديمبلي - ليفاندوفسكي".

بينما يجلس على مقاعد البدلاء "بيليرين - بيكيه - فاتي - توريس - ألونسو - ألبا - كيسيه - رافينيا - بينا - توري - تيناس".

ويحتل برشلونة وصافة المسابقة برصيد 25 نقطة، في المقابل يأتي أتلتيك بيلباو في المركز السادس برصيد 18 نقطة.

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد نجح في الفوز بالجولة الماضية، على فياريال بنتيجة (3-0)، بينما تعادل أتلتيك بيلباو مع خيتافي (2-2).

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