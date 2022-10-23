2022/10/23 | 21:30 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HOxgr3qY6jU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. منح الثقة .. حوارات الوباء تؤجل الجلسة الى عاصفة الثلاثاء) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. منح الثقة .. حوارات الوباء تؤجل الجلسة الى عاصفة الثلاثاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).