2022/10/23 | 21:39 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: نشرت خالدة المالكي: ناشد مرضى السرطان بمستشفى الأمل الوطني في بغداد،...

ظهرت المقالة مرضى السرطان يعانون من نفاذ العلاج في مستشفيات بغداد: سعر الجرعة مليون ونصف أولاً على المسلة.

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