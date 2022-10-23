2022/10/23 | 21:39 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: قالت عضو كتلة دولة القانون النيابية عطوان العطواني، الاحد 10/23/2022، ان...

ظهرت المقالة عضو بالقانون: التربية فشلت في انتاج نظام تربوي وتعليمي أولاً على المسلة.

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