تضامناً مع شيرين عبد الوهاب.. صاحب مقهى يلجأ لمنع دخول أي شخص اسمه حسام

2022/10/23 | 21:41 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تضامن عدد كبير من المصريين مع قضية الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، وذهب بعضهم إلى القيام بتصرفات تعد غريبة نوعاً ما، إذ لجأ صاحب مقهى في مصر إلى منع ارتياد مقهاه من أي شاب يحمل اسم حسام.

وقد ظهرت الصورة التي التقطتت للمقهى من الخارج إلى العلن، والتي تظهر بشكل واضح تحذيراً لكل من يحمل اسم حسام بأنه غير مرغوب فيه بدخول المقهى وكتب على اللافتة “ممنوع دخول أي شخص يحمل هذا الاسم (حسام)”.

إشارة إلى أن شيرين عبد الوهاب تمر بأزمة حالياً وهي محتجزة في مستشفى للأمراض النفسية للعلاج من الإدمان وقد انقسم الرأي العام بين من اعتبر أنها ضحية طليقها حسام حبيب، وآخرون اعتبروا أنها ضحية ضعفها وعدم سيطرتها على الأمور، كما أن البعض حمّلوا أهلها جزءاً من المسؤولية.

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