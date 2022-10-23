تيار الحكمة: منتصف الأسبوع الحالي أو نهايته قد نرى حكومة جديدة

2022/10/23 | 21:41 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، اليوم الأحد، موعد التصويت على الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، فيما أشار إلى حسم بعض الوزارات السيادية.

وذكر عباس غدير، عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة أن “المكلّف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني، يريد النجاح وغير متسرع في عرض كابينته الوزارية”، مبيناً أن “الإطار انتهى من تسمية الوزراء في حكومة السوداني المرتقبة”.

وأضاف، أن “الكرة الآن داخل تحالف السيادة والبيت الكردي، والى الآن لم يُجمعوا على اتفاق بشأن الوزارات التي ممكن أن تكون من نصيبهم”، موضحاً ان “الخلافات على استئزار الوزارات بين الكتل السياسية أمر صحي”.

وتابع غدير “صبرنا سنة كاملة لنصبر أسبوعاً أو أكثر لولادة حكومة قوية قادرة على تقديم الخدمات”، متوقعاً انه “منتصف الأسبوع الحالي أو نهايته قد نرى حكومة جديدة”.

وأشار إلى أن “هناك أموراً حسمت ومنها وزارة الداخلية والمالية، حيث حسمت للبيت الشيعي”، لافتاً إلى أن “وزارة الدفاع حسمت للسنة ووزارة الخارجية للكُرد”.

وبين غدير أن “رأي السوداني هو طرح أسماء ووجوه جديدة في حكومته، وربما نشاهد وجوهاً قديمة في الحكومة المقبلة”.

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