طقس العراق: سحب رعدية في عدة مناطق.. انخفاض مرتقب بمؤشرات الحرارة

2022/10/23 | 21:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقع خبير الأنواء الجوية حسين الأسدي، الأحد، تشكل سحب رعدية في بعض المناطق الغربية والشمالية، مع فرص ضعيفة لتساقط الأمطار في بغداد.

وقال الاسدي في تدوينة، “تتجدد الفعالية الجوية من مساء اليوم ويوم غد الإثنين بشكل محدود، حيث متوقع تشكل سحب رعدية في غرب الأنبار الساعات القادمة خصوصاً بعد منتصف الليلة، وتمتد فجر ونهار الغد على مناطق صلاح الدين تليها مناطق شمال ديالى، إضافة إلى مناطق الشمال دهوك أربيل السليمانية وأجزاء من كركوك والموصل”.

وأضاف، أن “فرص الأمطار في العاصمة بغداد والمناطق المحيطة بها متوفرة لكن ضعيفة وتكون على شكل زخات عشوائية بين منطقة وأخرى، ومن الجدير بالذكر أن فرص الأمطار متوفرة بشكل متقطع الأيام القادمة وربما تتحسن نهاية الأسبوع الحالي”.

وبشأن الرياح، ذكر الاسدي: “تستمر جنوبية شرقية مع ارتفاع في معدلات الرطوبة النسبية في الجنوب وفرصة لتشكل الضباب، بينما متوقع رياح شمالية غربية في باقي المناطق خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات، مع فرصة للغبار الخفيف”.

وأشار إلى أن “هناك انخفاضاً واضحاً في الحرارة نهاية الأسبوع الحالي، عدا الجنوب يبدأ الانخفاض مطلع الأسبوع القادم وأجواء خريفية بامتياز تستمر عدة أيام ثم ترتفع مجدداً”.

الخارطة المرفقة توضح توقعات الأمطار خلال 24 ساعة القادمة وحسب التدرج اللوني مفتاح الخريطة في الأسفل بالملم.

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