الطاقة النيابية: إخفاقات الكهرباء تستلزم وجود هذا الوزير

2022/10/23 | 21:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عدت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، اليوم الاحد، الإخفاقات المتكررة في وزارة الكهرباء على مدى عشرين عاماً تستلزم وجود شخصية قادرة على حل جزء كبير من مشاكلها، فيما أكدت وجود تفكير جدي بشخصية الوزير المقبل.

وقالت عضو اللجنة سهيلة السلطاني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “الإخفاقات المتكررة في وزارة الكهرباء على مدى 20 عاماً تركت انطباعات سيئة للمواطن، واي شخصية ممكن أن تستلم زمام الوزارة لن تكون أفضل من اسلافها”.

وأضافت، أن “جميع الكتل السياسية فهمت جيداً مدى صعوبة المرحلة الحالية، والكل متفق على ضرورة اجتياز هذه المرحلة بنجاح”.

وأوضحت عضو لجنة الطاقة النيابية، أن “هناك تفكيراً جدياً بشخصية وزير الكهرباء المقبل، والذي من الممكن أن يساهم بحل جزء كبير من معضلة هذا الملف الشائك”.

ويعاني العراق من ازمة كهرباء منذ سنوات فيما اجهضت واشنطن قبل سنوات خطة عمل شاملة لشركة سمينز في بناء محطات كبيرة لتحقيق الاكتفاء من الطاقة للبلاد”.

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