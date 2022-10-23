2022/10/23 | 21:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت أوكرانيا، الأحد، التخطيط لاستخدام "قنبلة قذرة" ضد القوات الروسية بعدما تصريحات لوزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اتهم فيها كييف بأنها تعتزم اللجوء إلى هذا السلاح، وفق فرانس برس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("سخيفة وخطيرة".. أوكرانيا ترد على اتهامات "القنبلة القذرة") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("سخيفة وخطيرة".. أوكرانيا ترد على اتهامات "القنبلة القذرة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).