2022/10/23 | 22:25 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Is6z81x6ycg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بلا أقنعة مع هيفاء الحسيني | كابينة السوداني توشك على الاكتمال والمحاصصة تعطل التصويت عليها) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بلا أقنعة مع هيفاء الحسيني | كابينة السوداني توشك على الاكتمال والمحاصصة تعطل التصويت عليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).