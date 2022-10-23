السعودية توضح

2022/10/23 | 22:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السعودية، الأحد، إن وزير خارجيتها سيترأس وفد المملكة في القمة العربية التي ستعقد في الجزائر بداية الشهر المقبل، بعد اعتذار ولي العهد السعودي لظروف صحية.

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