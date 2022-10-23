2022/10/23 | 22:35 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: t4zmbOzsuLc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكتل الكبيرة وحكومة الفرصة الأخيرة .. فرض بنكهة التفويض) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الكتل الكبيرة وحكومة الفرصة الأخيرة .. فرض بنكهة التفويض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).